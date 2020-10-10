Kastamonu'da iki ayrı kaza ucuz atlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen iki ayrı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre havanın yağmurlu olması D-100 Karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. Tosya Zincirlikuyu Köyü Mevkii ve Ortalıca Kavşağı kazaların adresi oldu. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan aynı yöne giden S.K. yönetimindeki 34 LL 9446 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette gitmekte olan S.O. yönetimindeki 34 NY 277 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile S.O . bariyerlere çarparak durabildi.

Samsun istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 34 LN 571 plakalı otomobil de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortalıca Köyü kavşağında bariyerlere çarparak takla attı. Takla atmanın etkisi ile aracın arka tekeri koparak yine aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobilin altına girdi. Maddi hasarla sonuçlanan kazaların arından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.