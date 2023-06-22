Kastamonu'da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun merkez ve Taşköprü ilçelerinde yaşanan iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Subaşı köyü mevkiinde Mehmet Baki idaresindeki 34 LE 4331 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesindeki yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Baki, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 L 8637 plakalı otomobil, yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.