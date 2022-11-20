Kastamonu'da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D775 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan 55 HC 079 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aynı yolda meydana gelen farklı bir trafik kazasında ise Tosya istikametinde seyir halinde olan 37 GH 640 plakalı otomobil ile plakası tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 37 HG 640 plakalı otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.