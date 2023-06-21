Kastamonu'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kastamonu il merkezi Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ö. (32) idaresindeki 06 CYB 836 plakalı hafif ticari araç, ışık ihlali yaparak Serkan A. (51) yönetimindeki 34 GGD 021 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Kaan E. (34) ve Süleyman Nazif G. (61) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrışan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle zarar gören sinyalizasyon direkleri, Karayolları ekiplerince değiştirildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Diğer kaza ise Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar K. yönetimindeki 37 BB 139 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü Pınar K. ile araçtaki Şebnem B. yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.