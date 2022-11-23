Kastamonu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerine düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde B.S. isimli şahsın üzerinde 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 350 gram kubar esrar ve 25 gram kannabinoid ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İkinci operasyon Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı Akkaya köyünde gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, T.K. ve S.I. isimli şahısların üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 15 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet ev tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.K. ve S.I. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.