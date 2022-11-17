İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu’nun Araç ve Daday ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Araç ve Daday ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Daday ilçesinde E.T. ve İ.B. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 35 gram kubar esrar, 5 gram kannabinoid, 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.T. ve İ.B., tutuklandı.


Ekipler tarafından Araç ilçesinde gerçekleştirilen farklı bir operasyonda ise D.G., G.T. ve İ.S. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 49 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 gram kubar esrar, 10 gram sentetik toz uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G., G.T. ve İ.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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