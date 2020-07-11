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Kastamonu'da iki ev yangında küle döndü

Kastamonu’da çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Omcular köyü As Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi.


Yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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