Kastamonu'da iki katlı ahşap ev tamamen yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Cevizlik Köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Araç ilçesine bağlı Cevizlik Köyünde ikamet eden Mustafa Büyükyiğit'e ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyerek tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yangında, iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen üç kişi ise, Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.