Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev büyük zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Koyunlu Çeşme Sokak'ta Mehmet Beşgen'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde büyük oranda hasar meydana geldi.