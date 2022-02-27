İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

Kastamonu’da Akmescit Mahallesi’nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev büyük zarar gördü.

Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev büyük zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Koyunlu Çeşme Sokak'ta Mehmet Beşgen'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde büyük oranda hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.