Kastamonu'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da merkeze bağlı Obruk köyünde iki katlı yarı ahşap ev ile bitişiğindeki garaj, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Obruk köyünde Saniye Beçel'e ait iki katlı yarı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangında alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Bir süre sonra yangın, bitişiğinde bulunan garaja da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrasında jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.