Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gele kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ç. idaresindeki 37 ACC 085 plakalı otomobil ile Şevki P. yönetimindeki 59 AFA 046 plakalı FİAT marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Gökhan Ç. ve Sebahat P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.