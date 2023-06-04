Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Aşık Yorgansız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikri K. idaresindeki 37 AAP 432 plakalı otomobil, Yasin T. yönetimindeki 37 SN 035 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Hikmet K. ve S.T. (3) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.