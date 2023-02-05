Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Aşağıayvalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi K. idaresindeki 37 ABG 201 plakalı Chevrolet marka otomobil ile Tevfik B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Seyfi K., Teyfik B. ile araçlarda bulunan M.K., H.B., A.N., H.B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.