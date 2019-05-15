Kastamonu'da ikizlerin hastalığına teşhis konulamıyor

Kastamonu'da yaşamlarını yatağa bağımlı halde sürdüren 4 yaşındaki ikizlerin hastalığına teşhis konulamıyor. Aile, çocuklarının bakımı ve hastalıklarının teşhisi için yardım bekliyor.

Kastamonu'da doğduktan 2 ay sonra rahatsızlanan ve 4 yaşına gelmelerine rağmen şuana kadar hastalıklarına teşhis konulamayan ikizler Erva ve İkra, hayatlarını yatağa bağlı halde sürdürmeye devam ediyor.

Dört çocukları bulunan ikizlerin ebeveynleri Asım-Gülten Şahin çifti, 10 yıl önce bir çocuklarını benzer hastalık nedeniyle kaybettiklerini belirterek, ikizlerin tedavisi ve bakımı için yardım beklediklerini söyledi.

Geçirdiği bir iş kazası nedeniyle baba çalışamadığı için ailenin tek geçim kaynağı, çocukların hastalığı nedeniyle alınan evde bakım maaşı bulunuyor.

Çocukların bakımıyla ilgilenen 22 yaşındaki ikizlerin ablası Cansel Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kardeşlerim doğduklarında bir sorunları yoktu. Fakat doğumdan iki ay sonra rahatsızlanmaya başladılar”

İlk olarak kardeşlerinin başlarını dik tutamadığını fark ettiklerini söyleyen Cansel Şahin, “Ankara'ya götürdük, hala da götürmeye devam ediyoruz. Testler tahliller devam ediyor ama hala teşhis konulamadı” diye konuştu.

Şahin, “Kardeşlerim doğduktan iki ay sonra bir daha başlarını dik tutamadılar. Konuşamıyorlar, oturamıyorlar, yemekleri de çiğneyemiyorlar. Yemekleri sadece püre halinde yutabiliyorlar. Yatağa bağlı halde yaşıyorlar. Belirli günlerde fizik tedaviye götürüyoruz. Başka bir tedavi uygulanmıyor, çünkü rahatsızlıkları tam olarak bilinmiyor” dedi.

İkizlerin bakımını annesiyle yaptıklarını belirten Cansel Şahin, “Lisede hemşirelik, üniversitede de ilk ve acil yardım bölümünden mezun oldum. Annemle kardeşlerime bakmam gerektiği için çalışamıyorum. Babam mermer ustasıydı ama 2 yıl önce kaza geçirdi. Kazanın ardından böbreğini kaybetti. O nedenle çalışamıyor” şeklinde konuştu.

Kardeşlerinin hastalığının ne olduğunu bilmek istediğini ve bu yüzden yardım beklediklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu: “Hastanelerde tüm tahlil sonuçları, sağlıklı bir çocuk nasılsa öyle çıkıyor. 2009'da vefat eden kardeşim de 5,5 yaşında ve bu şekildeydi. Onun da hastalığının teşhisi konulamamıştı. Doktorlar genetik bir şey olduğunu düşünüyor ama kesin olarak ne olduğunu bulamıyorlar. Hastalıklarını bilsek, ona göre tedavi uygulanır. Şu anda sadece epilepsi ilaçları kullanıyoruz. Onun dışında tedavi uygulanmıyor”

Hastalıkların teşhisi ve medikal malzemeler konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Şahin, şunları kaydetti: “Engelli pusetine, ayakta durma ve oturma sehpalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunları karşılayabilecek durumda değiliz”