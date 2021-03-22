Kastamonu'da ilçe merkezinde yüz yüze eğitime ara verildi, 1 köyde karantinaya alındı

Kastamonu'nun Ağlı ilçe merkezinde yüz yüze eğitime ara verilirken, bir köyde de 11 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köy 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Karadeniz Bölgesi'nde yüz binlik nüfusa göre açıklanan verilere göre rekor vaka artışının yaşandığı Kastamonu'da alınan önlemlere rağmen vaka artışı durdurulamıyor. Önceki gün eğitim ve öğretime 5 gün ara verildiği açıklanan Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bulunan tüm okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri 4 Nisan'a kadar ertelendi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda çalışan personellerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Ağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki okul personellerinde korona virüs vakaları görülmesi üzerine 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verildiği, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Kastamonu'da vaka artışları ile birlikte karantina haberleri de üst üste gelmeye başladı. Taşköprü ilçesinde 1 köy ve 1 mahallenin ardından İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünde 11 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzere köy, 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını tutarak gerekli güvenlik önlemlerini arttırdı.