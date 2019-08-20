Kastamonu'da Ilgaz Dağı geçidinde otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ilgaz Dağı geçidinde otomobil dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tosya'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan İsmail Kocalı (48) yönetimindeki 34 FG 0188 plakalı otomobil Ilgaz Dağı geçidine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Kocalı yara almazken, yolcu olarak bulunan Yaşar Karagöz (68) ve Sultan Karagöz (63) yaralandı. Yaralılar yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.