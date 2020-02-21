Kastamonu'da Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kastamonu-Ankara karayolu Ilgaz Dağı geçidinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu-Ankara karayolunun Ilgaz Dağı kesiminde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini arttırıyor. Ilgaz Dağında yağan kar yağışı sonrasında sürücüler hız keserken, kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, Ilgaz Dağında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Ayrıca Ilgaz Dağında, kar yağışıyla birlikte siste sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle Ilgaz Dağında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.