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Kastamonu'da İlk Türk Kadın Mitingiyle ilgili panel düzenlendi

Kastamonu’da düzenlenen ilk Türk kadın mitinginin 99.

Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitinginin 99. yıl dönümü dolayısıyla panel gerçekleştirildi.



Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın eşi Nebahat Babaş ve çok sayıda davetlinin katıldığı panelde, oturum başkanlığını Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz yaptı. Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, “10 Aralık aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü. Dünya İnsan Hakları Günü'nden 30 yıl önce Anadolu'daki Türk Kadını İstiklalini, hürriyetini, insanlık hakkını dünyadan talep etmiştir. Burada örnek bir miting düzenlenmiş. Katılanlar hanımlar, düzenleyenler hanımlar, seçilen mekan hanımların olduğu bir mekan, muhatapları da hanımlar” dedi.



“150'den fazla miting yapılıyor”


Panelde konuşan Prof. Dr. Sakine Esen Eruz ise, Kastamonulu Kadınların kendi güçlerini aşarak kadın vicdanına hitap ettiklerini söyledi. Eruz, “Avrupa'da kadınlar 30 yıl, 40 yıl büyük mücadele veriyorlar. Haklarına kavuşmak için. 1928'de İngiltere'de 1918'de, Almanya'da 1944'te, Fransa'da korkunç bir mücadele veriyorlar. İsviçre'de bile 1971'de kadınlara seçme hakkı veriliyor. Arap ülkelerinin bir kısmında hala yok. Osmanlı Devleti bütün dünyaya karşı savaşıyor. Kastamonu'da 150'den fazla miting yapılıyor. Kastamonu Kadın Mitingini yapan kadınlar, kendi güçlerini kullanarak kadın vicdanlarına hitap yapıyorlar. Kadın vicdanına hitap ediyorlar” şeklinde konuştu.



Ardından Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz tarafından “Milli Mücadelede Kastamonu Mitingleri”, Prof. Dr. Sakine Esen Eruz tarafından “20. Y.Y. Başında Dünyada ve Türkiye'de Kadın Hakları ve Kastamonulu Kadınlar”, Dr. Mustafa Eski tarafından “İlk Kadın Milletvekilimiz Hacer Dicle” ve Avukat Özlem Çiftçi tarafından da “Toplumsal Hayatta Kadına Hukuksal Bakış” konuları anlatıldı.

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