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Kastamonu'da işçileri taşıyan pikap devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde işçileri taşıyan pikabın devrilmesi neticesinde 1işçi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde işçileri taşıyan pikabın devrilmesi neticesinde 1işçi yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım firmasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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