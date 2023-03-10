Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kastamonu'da düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Kastamonu Valiliği koordinesinde düzenlenen ‘12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, il protokolü, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutlamak amacı ile şiirler okundu, İstiklal Marşı'nın kabulü piyesi sergilendi. Program lise öğrencilerinin oluşturduğu koronun İstiklal Marşı'nı okuması ile sona erdi.