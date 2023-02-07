Kastamonu'da kablo çalan üç hırsız, tutuklandı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çalan üç hırsız yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkez ilçesinde 4 Şubat'ta haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 Şubat'ta şüpheli S.K., M.A. ve O.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olay yerinde yapılan aramada 60 metre uzunluğunda kablo, 1 adet demir kesme makası ve 1 adet balta ele getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., M.A. ve O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.