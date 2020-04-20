İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen üç kişi, suçüstü yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen üç kişi, suçüstü yakalanarak haklarında işlem yapıldı.


Seydiler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seydiler ilçesinde yaptıkları kontroller sırasında 3 kaçak avcıya işlem yaptı. Ayrıca kaçak avcılara ait 2 adet tüfek ile el fenerlerine de el konuldu. Koruma kontrol çalışmalarının devam ettiği aynı zamanda üreme ve tüy değiştirme dönemlerinde yaban hayvanlarına hiçbir şekilde zarar verilmemesi istendi. Ekipler, özellikle gece ışık ile av adı altında avlanılmaması uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.