Kastamonu'da kaçak gıda operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak gıda malzemesi ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ve satışı yasak olan gıda maddelerini Kastamonu'ya getirdiği belirlenen 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 345 paket çeşitli markalarda gıda maddeleri, 280 kilogram kaçak çay, şeker ve benzeri çeşitli markalarda gıda maddeleri, 200 adet doldurulmuş sigara, 40 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.