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Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı

Kastamonu jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlere ise el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince, şüphelilerin ev, bağ evi ve bahçelerinde yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, çömlek, eski yazılı defter, tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda taş parçaları ile kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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