Kastamonu'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 275 paket gümrük kaçağı sigara ve 23 şişe alkol yakaladı. Olayda araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinden geçmekte olan D-100 karayolu üzerinde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 KHG 15 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, otomobil içerisinde muhtelif markalarda 275 paket gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe alkol ele geçirdi. Sigara ve alkole el koyan ekipler, sürücü H.T. ile otomobilde bulunan M.T. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.