Kastamonu'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve silah bulunduran şahısların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 271 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.