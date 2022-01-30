İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da kağıt deposunda korkutan yangın

Kastamonu’da bir kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'da bir kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Meşeli Sokak'ta kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta hasar oluştu.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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