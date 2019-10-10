Kastamonu'da kahve içene fidan hediye eden gençler ödüllendirildi

Kastamonu'da orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla burslarını biriktirerek açtıkları kafede 8 kahve içene fidan hediye eden gençlere Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 100 fidan hediye edildi.

‘Sizinde dikili bir ağacınız olsun' kampanyası kapsamında ‘8 kahve içene 1 fidan' projesine üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Burs paralarını biriktirerek Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bir kafe açan üniversite öğrencisi Burak Kılıç ve Burak Sayar, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için ‘8 kahve içene 1 fidan' projesini başlattı. Fidanları ücretini ödeyerek satın alan kafe işletmecisi üniversite öğrencisi Burak Kılıç ve Burak Sayar, orman yangınlarına dikkat çekmek ve öğrencilerin dikili bir fidanı olması için başlattığı ‘8 kahve içene 1 fidan' projesi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin başlattığı projeden yapılan haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öğrencilere 100 adet fidanı teslim edildi.

“Bu sorumlu davranışlarından dolayı öğrencilerimizi kutluyoruz”

Kampanya için öğrencileri tebrik eden Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, “Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri Burak Kılıç ve Burak Sayar arkadaşlarımızın kurduğu kafede bir kampanya düzenlenmiş. Düzenlediği kampanyada 8 adet kahve içene 1 adet fidan armağan edileceği belirtilmiş. Bu güzel ve sosyal içerikli davranışı Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli öğrenince hemen bizleri arayarak, bu sorumlu ve duyarlı davranışı takdir etmemizi ve destek vermemizi emir ettiler. Bizlerde Orman Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu sorumlu davranış içinde olan, çevre duyarlılığı mesajlarını taşıyan olumlu davranışlar nedeniyle şimdilik 100 adet fidan armağan ettik. Bu fidanlar tüketildiği zaman kendilerine fidan desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı ve müşterilerini 11 Kasım'da saat 11.00'de Tarım ve Orman Bakanlığımızın 11 milyon adet fidan dikme konusundaki Guinnes Rekor denemesine davet ediyoruz. Etkinlik Kastamonu'da yapılacak. Kendilerine bu olumlu ve sorumlu davranışı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve Orman Genel Müdürümüzün sevgi ve teşekkür mesajlarını iletiyorum” dedi.

“Orman yangınları ve doğaya olan bilinci arttırmak için bu kampanyayı başlattık”

Kampanya hakkında bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Burak Sayar ise, “Arkadaşlarımızla oturup düşündüğümüzde sadece çay, kahve satmak ya da işletme yönetmekten ziyade son zamanlarda çıkan orman yangınları ve doğaya olan bilinci arttırmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık oluşturalım istedik. 8 kahve içene 1 fidan kampanyasını başlattık. Kampanyamız haber oldu. Bakan bey ve müdürümüz destekçimiz oldu ve fidanları iletti. Onlara teşekkürleri iletiyorum. Kampanyamıza yeni başladık. İlgi oldukça yüksek, ilerleyen süreçte daha da artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bakanımızın desteklerini ve yanımızda olduklarını hissettik”

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Burak Kılıç, “Sayın bakanımıza, sayın orman genel müdürümüze ve orman bölge müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Onların desteklerini ve yanımızda olduklarını hissettik. Bu fidanları inşallah 11 milyon fidan dikme de Gines Rekorlar Kitabına girmek için kullanacağız” ifadelerini kullandı.