İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da kamyon ile traktör çarpışarak devrildi: 2 yaralı

Kastamonu-İnebolu yolunda kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Öz Bereket Kavşağında Tahsin K. (28) idaresindeki 37 ABB 462 plakalı Ford marka kamyon, kavşak içerisinde ani manevra yaptığı iddia edilen Necati K. (75) yönetimindeki 37 AC 693 plakalı arkasında römorku bulunan traktöre çarptı. Kazada kamyon da römorku bulunan traktörde devrilirken iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Kastamonu-İnebolu karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol, tekrar araç trafiğine açılabildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.