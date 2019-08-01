Kastamonu'da, Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Kanyon ve Doğa Sporları Festivali düzenlenen törenle başladı.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı Pınarbaşı ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı. Festival kapsamında kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlikte yapılması planlanıyor. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ilçenin önemli kanyonlara sahip olduğunu hatırlatarak, “Kanyoncular, doğaseverler bugün burada olacak. Yaklaşık 500 kadar kanyon sporcusu ve doğaseveri burada ağırlayacağız. Dünyanın 2'nci büyük kanyonu Valla Kanyonu ilçemizde. Yer yer yüksekliği 1100 metreyi, uzunluğu 12 kilometreyi bulan Valla Kanyonu sporcular tarafından geçilecek. Aynı zamanda ilçemizdeki Horma Kanyonu'ndan da geçişler yapılacak. İlçemizde çok önemli mağaralar var, ayrıca bu mağaralarda gezilecek. Bunun dışında doğa gezileri yapılacak” diye konuştu.

“Pınarbaşı'nı Dünya'ya tanıtacağız”

Kanyonları ile ünlü Pınarbaşı'nı Dünya'ya tanıtacaklarına işaret eden Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan da, festivalin çok güzel geçeceğine inandığını belirterek, “Kanyon sporlarını duyurmak amacıyla bir faaliyet sonunda başlattığımız festivalin 3'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ilgi oldukça fazla. Bizim için de gurur kaynağı oldu. Ülkemiz açısından iç turizme katkı sağlayacak bir gurur kaynağı oluşturuyor. Ayrıca bizde dernek olarak her yıl çok sayıda kişiye kanyon eğitimi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanyon sporcusu ve doğaseverler, yarın festival kapsamında kanyon geçişi yapacak.