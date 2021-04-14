Kastamonu'da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede yağan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı. Fotoğrafçı Çağlar Karaset tarafından çekilen birbirinden özel görüntüler, mest etti. Beyaz gelinliğe bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu kartpostallık görüntüler nedeniyle fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.