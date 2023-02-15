İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu’da gece saatlerinde yağan kar, etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede cadde ve sokaklar ile binaların çatılarını beyaza bürüdü.

Kastamonu'da gece saatlerinde yağan kar, etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede cadde ve sokaklar ile binaların çatılarını beyaza bürüdü.


Kastamonu'da yüksek kesimlere yağan kar, sabah saatlerinde de şehir merkezinde etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Belediye görevlileri, ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklarda tuzlama çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yapıyor.

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