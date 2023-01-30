Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kastamonu'nun sahil kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Cide ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Dağlı mevkiinde etkili oluyor. Kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa sebep olmaması için çalışma başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köy yollarında ulaşımda aksama olmaması için tuzlama çalışması sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışının başlaması sebebiyle ailesiyle birlikte yüksek kesimlere çıkarak kar topu oynadı. Kastamonu'da kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.