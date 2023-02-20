Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı sebebiyle trafik polisleri sürücüleri uyararak, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu Dağlı mevkii beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sebebiyle Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulamada durdukları araçlarda lastik kontrolünde bulundu. Araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Kar sebebiyle yolda kalan sürücüler ise zincir takmaya çalıştı.

Küre ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde de 1 metreyi aştı. Kar yağışı bölgede etkisini sürdürürken, ekipler yolları açık tutabilmek için kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.