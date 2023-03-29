İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.


Meteorolojinin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yapışı, il merkezinde de yağmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu'da vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı.


Kar yağışı sebebi ile belediye ve Karayolları ekibi ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

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