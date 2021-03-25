Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis, sürücüleri olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tomruk yüklü tır kaydı, trafik bir süreliğine durdu.

Cide-Kastamonu karayolunun 20 kilometresinde yoğun kar yağışı ve sis, trafiği olumsuz etkiledi. Tomruk yüklü tır, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole kaydı. Kayan tır nedeniyle Cide-Kastamonu karayolunda trafik bir süreliğine durdu.

Ayrıca yoğun kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin zincir kullanmaları istendi. Ayrıca Cide'nin Loç Vadisi bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan köy yollarının ulaşıma açılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülürken, merkezde 13, Ağlı'da 4, Araç'ta 8, Azdavay'da 3, Cide'de 7, Çatalzeytin'de 3, İhsangazi'de 5, İnebolu'da 15, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 7, Şenpazar'da 5, Taşköprü'de 2 ve Tosya'da 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.