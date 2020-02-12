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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar 1 gün tatil edildi.


Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezi, Daday, Devrekani, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

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