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Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle 143 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebi ile kapanan 143 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebi ile kapanan 143 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


Kastamonu'nun yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 143 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar sebebiyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ağlı'da 3, Azdavay'da 18, Bozkurt'ta 18, Cide'de 9, Çatalzeytin'de 3, Daday'da 5, Devrekani'de 20, Doğanyurt'ta 4, Hanönü'de 3, İnebolu'da 14, Küre'de 13, Pınarbaşı'nda 14, Seydiler'de 4, Şenpazar'da 13, Taşköprü'de 2 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.


Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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