Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle 169 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle 169 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 169 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar sebebiyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu kent merkezinde 3, Ağlı ilçesinde 12, Azdavay ilçesinde 24, Cide ilesinde 9, Daday ilçesinde 25, Devrekâni ilçesinde 11, Doğanyurt ilçesinde 1, Küre ilçesinde 22, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 4, Şenpazar ilçesinde 16, Taşköprü ilçesinde 10 ve Tosya ilçesinde ise 7 olmak üzere 169 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.