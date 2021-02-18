Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı

Güzergahta zincirsiz araçların ilerlemesine izin verilmezken, ekipler aralıksız kar küreme çalışmalarını da sürdürüyor.

Kastamonu'da il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olmasının yanı sıra Kastamonu-Cide karayolu da kar yağışından nasibini aldı. Güzergahta kar yağışı sonrasında yol beyaz örtü ile kaplanırken, araçların zincirsiz hareket etmesine ise müsaade edilmiyor. Güçlükle ulaşımın sağlandığı Kastamonu-Cide karayolunda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolu açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.