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Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu’nda etkili olan kar yağışı ve yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu'nda etkili olan kar yağışı ve yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.


Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bölgede, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekiyor.


Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu'nda araçla sürücüleri, yol çizgilerinin tahrip olduğu ve görünmediğini belirterek, yenilenmesini istedi.

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