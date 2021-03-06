Kastamonu'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu'nda etkili olan kar yağışı ve yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bölgede, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekiyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu'nda araçla sürücüleri, yol çizgilerinin tahrip olduğu ve görünmediğini belirterek, yenilenmesini istedi.