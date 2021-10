Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı

Kastamonu'da gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin hasadına başlandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Mürver Yetiştiriciliği ve Mürver Ürünlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında hasat etkinliği düzenledi. Taşköprü'nün Bademci köyünde gerçekleştirilen hasat etkinliğine Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, KTV Şube Müdürü Uğur Ertop, Bahar Çakır, Alev Sökmen, Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi, Ziraat Mühendisi Ömür Onur ve Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge katıldı.

Kastamonu'da şu ana kadar 30 milyon TL'lik hibe destekleme ödemesi yaptıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, “Tarımda yeni ürün, teknik bilgi ve yeni teknolojilerin üreticilerimizle buluşmasında İl Müdürlüğümüz hep öncü olmuş çalışmalarına artırarak bu yönde devam etmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi üretmek sizden, destek bizden. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde 61 milyon TL'si bitkisel üretim destekleri olmak üzere toplamda 60 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesabına aktardık. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gerek genel bütçe gerekse İl Özel İdaresi bütçesinden irili ufaklı yaklaşık 300'ün üzerinde projeye yaklaşık 30 milyon TL destekleme ödemesini hibe olarak yaptık. Bugün yine burada başka bir projenin hasat şenliğini yapmak üzere biraya geldik” dedi.

“Bakanlık olarak önceliğimiz yeni ürünlerin yöre halkının kullanımına açılmasıdır”

Mürver bitkisinin önemine değinen Önlem, “Mürver yörede bolca yetişen ancak değeri yöre halkı tarafından pek bilinen bir ürün değildir. Oysa sapından yaprağına, çiçeğinden meyvesine çok geniş bir kullanım alanı olan kara mürver, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, reçel ve şurup olarak sofralarımızda, boyacılık sektöründe çok rahatlıkla kullanılabilmektedir. Her bitki gibi kara mürverin de kendine has özellikleri mevcuttur. Yemişi çiğ olarak asla tüketilmemeli, mutlak suretle ısıl işlem görmelidir. Çiçeklerinden reçel, şurup vs. yapılabilir. Kurutulan çiçekleri kışın ıhlamur gibi demlenerek kullanılabilir. Hatta kızartılarak şuruba atılan çiçeklerden tatlı bile yapılabilir. Ancak cüce mürverden mutlaka kaçının. Zehirlidir. Sayılan bunca faydasının yanında neden Kastamonu'da kara mürver derseniz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak önceliğimiz yeni ürünlerin yöre halkının kullanımına açılmasıdır. Yörede tanınırlığının arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra bakanlığımızın tarımsal sulama politikalarına çok uygun bir bitkidir. Sulama ve aşırı bakım istekleri yoktur. Yüksek rakımlara kadar yetişebilir. Yetiştiriciliği ve adaptasyonu kolaydır. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımız için zahmeti az, geliri yüksek bir üretim kaynağıdır” diye konuştu.

“44 çiftçimize Halk Eğitim Belgeli sertifika dağıttık”

Mürver bitkisinin özellikle kadın çiftçiler için yeni bir geçim kapısı olduğunu ifade eden İl Müdürü Önlem, “Proje ile amacımız, yöre kadınının gelir getirici faaliyetlerine aslında tanıdıkları ancak faydasını pek bilmedikleri bir ürün eklemek. Aynı zamanda kurulacak demonstrasyonlarla kültüre alınmış çeşitlerin üretimini yaygınlaştırarak, doğadan toplamada yaşanacak riskleri azaltmak. Zira bilinçsiz toplanmaması gerekir. Doğadan toplama yapmadan önce mutlak surette İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden konu ile ilgili bilgi almanız doğru olacaktır. Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeleri kapsamında desteklenen projemizde bugüne kadar merkez ve Daday ilçelerinde 2 ayrı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açarak toplamda 34'ü kadın çiftçimiz olmak üzere toplam 44 çiftçimize Halk Eğitim belgeli sertifika dağıttık. Hem kara mürver hem de diğer tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler verdik. Kastamonu Üniversitesi işbirliği ile haziran ayında tıbbi ve aromatik bitkilerde bakım konulu uygulamalı eğitim düzenledik. Eğitime 45'i kadın üretici ve çiftçi olmak üzere 52 kişi katıldı. Yine merkez köylerimizde 58 kadın çiftçinin katılımı ile kara mürver ve yetiştiriciliği konularında bilgilendirme toplantıları düzenledik. Daday ilçemizde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarının da katılımı ile 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde İyi Tarım Uygulamaları, Kültürel Bakım ve Biyolojik Mücadele' konulu eğitim düzenledik. Haziran ayında düzenlediğimiz 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Bakım' konulu uygulamalı eğitimin devamı olarak eylül ayında 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat ve Kurutma' ile ilgili uygulamalı eğitim düzenledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kadın çiftçilere verdiği önemin bir yansımasıdır bizim de Kastamonulu kadın çiftçilerimize verdiğimiz önem ve destek. Kadın çiftçilerimizi her türlü yenilikle buluşturmak için gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalı” şeklinde konuştu.