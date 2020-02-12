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Kastamonu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu Belediyesi’nin kar savaşçıları son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte yol ve kaldırımları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi'nin kar savaşçıları son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte yol ve kaldırımları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Kış aylarının gelmesiyle birlikte 24 saat esasına göre görevde bulunan Kastamonu Belediyesi kar ekipleri, son günlerde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte yol tuzlama ve kaldırımları açmak için hızla çalışmalarına başladı. Vatandaşların trafikte ve kaldırımlarda sıkıntı yaşamaması adına belirlenen öncelikli noktalarda hızla yol açma ve tuzlama çalışmalarını başlatan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelelerini sürdürdü.Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Yurt, “Mümkün olan en kısa sürede tuzlama, yol açma ve kaldırımları temizleme çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hazırladığımız eylem planımız doğrultusunda öncelikli noktalarda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar tamamlandı. Diğer noktalarda da çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımızdan 153 Hilal Masa hattına gelen çağrılara da hızla cevap veriliyor” dedi.

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