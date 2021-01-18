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Kastamonu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu Belediyesi kar timleri, hafta sonu başlayan kar yağışı sonrası olumsuzlukların önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.


Şehrin her noktasında hızlı bir çalışma yürüten Kastamonu Belediyesi ekipleri olası aksilikler yaşanmaması adına 24 saat esasına göre çalışıyor. Kar mücadele timini aylar önce oluşturduklarını dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Şükürler olsun şehrimize kar yağışı gerçekleşti. Uzun süredir bu günleri bekliyorduk. Yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için aylar öncesinden tedbirlerimizi aldık. Kar timlerimizi kurmuş ve bölgeleri belirlemiştik. Dolayısıyla yağışın başlamasıyla birlikte Pazar gece ekiplerimiz görev yerlerindeydi. Ana arter yollarımız dahil bütün sokaklarımızda tuzlama, kaldırımlar ve meydanlarımızda ise kar temizleme çalışmalarımız yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalarda 14 iş makinası ve 68 personel vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyor. Fedakarca çalışan belediye ailemizin her bir ferdine teşekkür ediyorum” dedi.

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