Kastamonu'da 'katil gal arısı'yla mücadele devam ediyor

Kastamonu'da geçen yıl 'katil gal arısı'na karşı başlatılan biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestane ağaçlarında görülen ve hızla yayılan katil ‘gal arısı' ile mücadele için üretilen 'Torymus Sinensis' isimli böcekleri ormanlara saldı. Cide Orman İşletme Müdürlüğü laboratuvarında üretilen 950 adet böcek doğaya salındı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekibi ve vatandaşların katılımıyla Kuşkayası İşletme Şefliğinde doğaya salınan böceklerin gal arılarının tehlikesini azaltması hedefleniyor.

Cide Orman İşletme Müdürü Nihat Gündüz, “Gal arısına karşı 'Torymus Sinensis' isimli böceğimizi 950 adet olarak doğaya saldık. Bu çalışmalarımız gal arısı yok olana kadar devam edecek. Cide'de kurulan laboratuvarımızda üretilen böcekler, 40 kilometre uçabiliyor. Ama ilk olarak şu an saldığımız Beltepe ve Çataloluk köylerinde etki edecektir. Bu saldığımız böcekler gal arısının içindeki larvaları yemesi suretiyle ilk etkiyi bu bölgede gösterecek.Bu sayıyı 2 bine çıkarıp gal arısıyla olan mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.