Kastamonu'da katmanlı şelale keşfedildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 4 katmanlı şelale keşfedildi. Dron ile havadan görüntülenen şelalenin bulunduğu bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'de “Orman ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu'nun turizm rotalarının oluşturulması için keşif gezilerini devam ettiren Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, son olarak Kastamonu'nun Araç ilçesini ziyaret etti. Araç'ın Boyalı bölgesinde bulunan Sarmaşık köyüne giden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, 4 katman halinde akan şelale keşfetti. Haberal, bölge insanının da destekleriyle inceleme yaptığı bölgede ortaya çıkartılan şelalenin aktığı noktada gölet oluşturduğunu belirledi. Şelalenin bulunduğu bölgenin tabiat alanı olarak ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

“Şelalenin döküldüğü gölette çok güzel yüzme yeri bulunuyor”

Şelaleyle ilgili bilgi veren Haberal, “Yolumuzu Araç'ın Kirazlı yaylasına doğru çevirdik. Ardından Doğanpınar köyüne oradan Sarmaşık köyü ve Boyalı köyüne geçmeye çalışırken bir ırmak gördüm. Aşağısında bir ahşap köprü vardı. Bu ırmağı görünce o bölgenin de özelliklerini ve sahayı da iyi bildiğimiz için neler olabileceğini tahmin ettikten sonra ‘burada yeni bir şelale vardır, yukarı çıkacağım' dedim. Arkadaşları aşağıda yolda bırakıp yürüyerek yukarıya çıktım. Bir şelale buldum. Araç yoluyla yukarıya doğru 200 metrelik dere yatağına çıktım, şelaleyi buldum. Şelalenin inanılmaz bir göleti vardı. 15 metre yükseklikten iniyor, aşağıda ise büyükçe bir gölet var. Biz de burada yüzdük, çok güzel bir yüzme alanı var” dedi.

“Drone ile çektiğimizde inanılmaz şekilde 4 tane kat kat şelale olduğunu gördük”

Şelalenin olduğu bölgeyi daha yakından incelemek için arkadaşları ile birlikte bölgeye tekrar gittiklerini anlatan Haberal, “Dron ile çekim yapalım dedik çünkü yukarıda farklı şelalelerde olduğunu düşünüyorduk. Dron ile çekim yapmaya başladığımızda inanılmaz bir 4 tane kat kat şelale olduğunu gördük ve bir tanesi yüksekten kayanın üzerinden süzüle süzüle akıyor ve gölete doğru düşüyor. Her birinin büyük bir göleti ve yüzme alanı olduğunu gördük. Şelalenin ismi yoktu. Orada yaşayan bir çoban abimiz, ‘orası çok zor, çok tehlikeli kimse bilmez ama ben gittim ama yukarıda başka şelalede olduğunu düşünüyoruz' dedi. Biz de o vesileyle orayı dron ile çekmek istedik. Bu köyün de ismi yoktu. Sarmaşık köyü sınırlarına yakındı, biz de bunu ‘Sarmaşık Şelalesi' olarak kayıtlara geçirmeye çalıştık. Rotalarımızda da Sarmaşık Şelalesi diye kayıt altına aldık. Bu şelale dağcılar ve doğa sporları için inanılmaz. Aynı zamanda kayak ta yapılabilir. İki köyün arasında bulunuyor zaten bu şelalenin aktığı dere. Burada mesire alanı olarak suyu bol, piknik alanı yapılabilir” diye konuştu.

“Bölgenin tabiat alanı olarak ilan edilmesi için çalışma başlattık”

Araç'ın Sarmaşık köyünde bulunan şelalenin bulunduğu bölgenin tabiat alanı olarak ilan edilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Haberal, “Burası tabiat parkı olarak ilan edilebilir. Koruma altındaki şelalelere baktığımızda onlardan 50 kat daha değerli, tabiat parkı olmasını hak ettiğini düşünüyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na görüntüler gönderdim. Kendileriyle de bizzat gidip görüşeceğim. Kurumların bu şelaleyi tabiat parkı olarak ele almasını düşünüyoruz. Hiç olmazsa korunup turist kazandırılsın. Bu bölgenin artı özelliklerinde birkaçı da şelale, orman ve inanılmaz tarih var, kalesi kültürü her türlü turizm faaliyetinin gerçekleştirileceği alan güzergahı üstünde bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Kastamonu'yu doğa turizmi alanında çok beğendim”

Rize'nin Pazar ilçesinden Kastamonu'ya gelen Engin Yüksel ise,“Buraya Hikmet hocamın davetiyle Rize'den geldim. Geldiğime değdi mi diye sorarsanız, çok değdi, çok güzel geçti. Yaylaları mükemmel, özellikle tarihi ahşap evleri, şelalelerine de gittik. Şelaleleri de çok güzel. İntaş mağarası olarak adlandırılan mağaralar da çok güzel. 3-4 gün doya, doya gezdik diyebilirim, çok memnun kaldım. Buraları görmeyi herkese tavsiye ederim. Biz ilk başta su az gibi düşünmüştük ama ileriye gittiğimizde şelalenin boyutu yükselmeye başladı. 3-4 alanda şelaleler var mükemmel. Ayrıca orada bir teras olsa gelenlerde rahatlıkla manzarayı izleyebilirler" ifadelerini kullndı.