İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da kaybolan adamın cansız bedeni ormanda ulaşıldı

Kastamonu’da 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedeli ormanlık alanda bulundu.

Kastamonu'da 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedeli ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Candaroğulları Mahallesi'nde evinden ayrılan ve 6 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Celal Balcı'nın cansız bedeni Eski Sanayi Sitesi mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Celal Balcı'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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