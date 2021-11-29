Kastamonu'da kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu

Kastamonu'da kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Konukça köyünde M.K., 112 Acil İhbar Hattı'nı arayarak 6 büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu ve yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığını beyan etti. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma devriyesi, bölgede arama yaptı. Aramada 7 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.