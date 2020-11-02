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Kastamonu'da Kayser Yeraltı Barajının sözleşmesi imzalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Kayser Yeraltı Barajının sözleşmesi imzalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Kayser Yeraltı Barajının sözleşmesi imzalandı.


Tosya ilçesinde içme suyu maksadı ile yapılacak olan Tosya Kayser Barajı'nın sözleşmesi DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve firma yetkilileri arasında imzalanarak aynı gün içerisinde yer teslimi yapıldı. Tosya'da Kayser köyünün 1,5 kilometre güneydoğusunda yer alan Kayser Yeraltı Barajının temelden yüksekliği 7 metre, Aks uzunluğu 40 metre olup 2 milyon 117 bin 823 TL'ye ihalesi gerçekleştirildi. İşin tamamlanması ile Tosya ilçesi başta olmak üzere barajın mansabında bulunan köylere içme suyu sağlanacak.

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