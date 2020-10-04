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Kastamonu'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Hakan Kuşgözoğlu'nun kullandığı 37 ABC 781 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda aynı istikamette giden Ahmet Aydın idaresindeki 37 SF 576 plakalı kamyona çarptı.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Berçin Özlem Şen, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Şen kurtarılamadı.


Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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